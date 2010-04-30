Диплом право

$200
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Завершен5 заявок124 просмотра

Тема: Президентская форма правления.

Работа должна состоять минимум из 4 частей.(можно и больше)

1.Введение 2-3ст.

а)актуальность темы

б)библиографический обзор

в)цели и задачи

г)обоснование структуры работы

2.Основная часть

2-3 главы,состоящие из 1-2 параграфов

3.Заключение 2-3ст.

Обобщить выводы по теме.

4.Список источников и литературы.

а)НПА

б)использованная литература.

Источников должно быть не меньше 50.

Объем диплома 80до 120 ст.

Источники использовать только нормативно-правовые акты и правовые журналы.

МУ к диплому:

сейчас нужно предоставить план( развернутый

Сдача работы по главам обговорим с исполнителем

5500 за диплом с речью

срок сдачи всего диплома 10,04

15 лет назад
draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
53 отзыва(-5)

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$180
30 дней
Отличная работа. Как всегда. Так держать. Желаю только отличных заказчиков.
10+, оч. хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад