Диплом право

Тема: Президентская форма правления.

Работа должна состоять минимум из 4 частей.(можно и больше)

1.Введение 2-3ст.

а)актуальность темы

б)библиографический обзор

в)цели и задачи

г)обоснование структуры работы

2.Основная часть

2-3 главы,состоящие из 1-2 параграфов

3.Заключение 2-3ст.

Обобщить выводы по теме.

4.Список источников и литературы.

а)НПА

б)использованная литература.

Источников должно быть не меньше 50.

Объем диплома 80до 120 ст.

Источники использовать только нормативно-правовые акты и правовые журналы.

МУ к диплому:

сейчас нужно предоставить план( развернутый

Сдача работы по главам обговорим с исполнителем

5500 за диплом с речью

срок сдачи всего диплома 10,04