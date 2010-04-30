Курсовая работа "Анализ использования оборудования по мощности и пути повышения эффективности их функционирования".
Диплом право
Тема: Президентская форма правления.
Работа должна состоять минимум из 4 частей.(можно и больше)
1.Введение 2-3ст.
а)актуальность темы
б)библиографический обзор
в)цели и задачи
г)обоснование структуры работы
2.Основная часть
2-3 главы,состоящие из 1-2 параграфов
3.Заключение 2-3ст.
Обобщить выводы по теме.
4.Список источников и литературы.
а)НПА
б)использованная литература.
Источников должно быть не меньше 50.
Объем диплома 80до 120 ст.
Источники использовать только нормативно-правовые акты и правовые журналы.
МУ к диплому:
сейчас нужно предоставить план( развернутый
Сдача работы по главам обговорим с исполнителем
5500 за диплом с речью
срок сдачи всего диплома 10,04
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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