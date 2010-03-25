Курсовая работа "Анализ использования оборудования по мощности и пути повышения эффективности их функционирования".
Диплом Документоведение
Тема: Предложение по совершенствованию организации и содержанию документов обеспечивающих эффективную жизнедеятельность торговых предприятий.
Объем 60-80 страниц.
Нужно составить план для утверждения.
Работу отдавать по главам.
1- глава к 25.03.10.
Методичку и информацию по предприятию вышлем выбранному специалисту.
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
Дополнительную информацию для диплома, методичку вышлем выбранному специалисту.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость за составление практики и за 1-ую главу и стоимость выполнения всей работы.
Оплата работы после выполнения заказа.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ёх месяцев.
Срок сдачи всей работы 12.04.2010.
Работу отдавать по главам.
Заявки фрилансеров
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