Диплом Документоведение

Тема: Предложение по совершенствованию организации и содержанию документов обеспечивающих эффективную жизнедеятельность торговых предприятий.

Объем 60-80 страниц.

Нужно составить план для утверждения.

Работу отдавать по главам.

1- глава к 25.03.10.

Методичку и информацию по предприятию вышлем выбранному специалисту.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

Дополнительную информацию для диплома, методичку вышлем выбранному специалисту.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость за составление практики и за 1-ую главу и стоимость выполнения всей работы.

Оплата работы после выполнения заказа.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ёх месяцев.

Срок сдачи всей работы 12.04.2010.

Работу отдавать по главам.