Диплом срочно.

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Тема: "Особенности предпринимательства на государственных и муниципальных предприятиях АПК" (АПК - это агропромышленный комплекс) Антиплагит не менее 80% Срок 10-11 дней.

15 лет назад
katrin2101
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13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров