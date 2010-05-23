Курсовая работа по Информатике

$25
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Завершен2 заявки160 просмотров

Тема: Содержание пропедевтического курса информатики в начальной школе.

Объем 25-30 страниц.

10-15 источников литературы.

Источники: Информатика в начальной школе.

Авторы: Матвеева, Тур.

Можно сравнивать и проанализировать Горячева и Матвееву.

Срок 20,03,10.

15 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$25
1 день
Елена предложила свою помощь в этом проекте и всё сделала согласно плана. Всё грамотно, подробно и обстоятельно! Моя благодарность за сотрудничество и поддержку!!!! Ещё 10 баллов!!!! С уважением, Константин.
Спасибо за четкое задание, оперативное общение и достойную оплату!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад