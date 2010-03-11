Курсовая! Региональная экономика

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки120 просмотров

Тема: Федеральные округа и их влияние на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, объем - 30стр.

15 лет назад
Katya_111
Катя 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров