Реферат по праву

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Завершен6 заявок189 просмотров

Необходимо выполнить реферат по Международному (публичному) праву

Тема: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Объем выполнения: 15 - 20 стр, оригинальность строго не менее 85%.

План работы вышлю кого заинтересует работа на почту так как файл не умещается!!!

Срок выполнения: 14.03.2010 до 15.00

Оплата работы после ее проверки.

Жду предложений по цене!!!

15 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$20
3 дня
Мария выполнила работу очень качественно. Все требования были соблюдены. Всем рекомендую Марию, как ответственного исполнителя.
Очень положительный заказчик :) Чётко излагает требования, можно спокойно работать и не ждать неприятных сюрпризов наподобие внезапно появляющихся за полчаса до сдачи работы изменений плана. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад