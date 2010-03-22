Тема: Разработка концепции создания таможенно-логистического терминала в автомобильном пункте пропуска.(Уссурийская таможня). Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине. Дополнительную информацию для диплома, методичку ...
Реферат по праву
Необходимо выполнить реферат по Международному (публичному) праву
Тема: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Объем выполнения: 15 - 20 стр, оригинальность строго не менее 85%.
План работы вышлю кого заинтересует работа на почту так как файл не умещается!!!
Срок выполнения: 14.03.2010 до 15.00
Оплата работы после ее проверки.
Жду предложений по цене!!!
Выбранный исполнитель
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