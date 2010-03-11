Диплом коммуникационный менеджмент

$250
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Закрыт2 заявки151 просмотр

Тема: Роль и место GR в современном коммуникационном менеджменте организации

Объём работы 70-80 страниц, срок 30 дней.

15 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров