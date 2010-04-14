Курсовая Экология

Специальность: экология

Курс: 3

Курсовая работа

Тема: Исследование и оценка радиационной обстановки в составе инженерно-экологических изысканий. Картирование радоноопасности обследуемого участка под жилищную застройку.

Вариант на выбор: 2, 4 или 6

Объем 10-15 стр.

Методичка ЗДЕСЬ: http://files.mail.ru/E99P0W

Дополнительно: МУ можно использовать как образец (можно использовать картинки)

Стр. 9 - нарисовать рисунок по таблице.

Список литературы также можно взять из методических рекоммендаций (или добавить свой).

Программа Surfer8 есть, если понадобится - она есть.

Срок сдачи: 22 марта (или укажите реальный)

Стоимость - ? (ждем от вас)