Курсовая Экология

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Специальность: экология

Курс: 3

Курсовая работа

Тема: Исследование и оценка радиационной обстановки в составе инженерно-экологических изысканий. Картирование радоноопасности обследуемого участка под жилищную застройку.

Вариант на выбор: 2, 4 или 6

Объем 10-15 стр.

Методичка ЗДЕСЬ: http://files.mail.ru/E99P0W

Дополнительно: МУ можно использовать как образец (можно использовать картинки)

Стр. 9 - нарисовать рисунок по таблице.

Список литературы также можно взять из методических рекоммендаций (или добавить свой).

Программа Surfer8 есть, если понадобится - она есть.

Срок сдачи: 22 марта (или укажите реальный)

Стоимость - ? (ждем от вас)

15 лет назад
FeoKat
51 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранные исполнители

byrish
Борис 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$75
10 дней
Работа выполнена в срок и без замечаний.
Вообще-то не делал. но общение приятное
Ninaricci_87
37 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$50
10 дней

Заявки фрилансеров

byrish
Борис 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
Ninaricci_87
37 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад