Курсовая пед. психология (теор.)

Необходимо написать реферат для аспирантуры на тему: "Развитие термоэмиссионных преобразователей". Тема историко техническая, необходимо проследить историю ТЭП - от открытия термоэмиссионного эффекта, создания ядерных реакторов, являющихся источником тепла до испытаний и внедрения на практике (точно ...