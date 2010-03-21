Необходимо написать реферат для аспирантуры на тему: "Развитие термоэмиссионных преобразователей". Тема историко техническая, необходимо проследить историю ТЭП - от открытия термоэмиссионного эффекта, создания ядерных реакторов, являющихся источником тепла до испытаний и внедрения на практике (точно ...
Курсовая. История государства и права.
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