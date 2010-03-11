Курсовая информационные технологии в педагогике

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Закрыт4 заявки134 просмотра

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15 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад