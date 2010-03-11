Диплом Лингвистические и стилистические средства

Факультет: иностранных языков (романо-германское отделение)

Вид работы: Дипломная работа

Тема: “Moyens (procedes) lingustiques et stylistiques employes par Emile Zola pour la creation de l'image feminine dans les romans

“Au Bonheur des dames”, ‘‘ Nana’’, “Germinal”.

“Лингвистические и стилистические средства, используемые Э. Золя для создания женского образа на примере романов “Дамское счастье”, “Нана”, “Жерминаль”.

Требования:

По ГОСТу

Шрифт 14

Интервал 1,5

Объем работы 30-40страниц.

Ощий объем всей работы 70-80 страниц

Срок сдачи 15-16 марта.

Стоимость написания работы на русском языке 1500 рублей.

Перевод на французский 3000 рублей.

В библиографии должно быть указано издательство, где были напечатаны книги, материал которых используется в работе. Добавить стилистические средства.

Обязательное наличие сносок по странично.