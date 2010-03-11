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Диплом Лингвистические и стилистические средства
Факультет: иностранных языков (романо-германское отделение)
Вид работы: Дипломная работа
Тема: “Moyens (procedes) lingustiques et stylistiques employes par Emile Zola pour la creation de l'image feminine dans les romans
“Au Bonheur des dames”, ‘‘ Nana’’, “Germinal”.
“Лингвистические и стилистические средства, используемые Э. Золя для создания женского образа на примере романов “Дамское счастье”, “Нана”, “Жерминаль”.
Требования:
По ГОСТу
Шрифт 14
Интервал 1,5
Объем работы 30-40страниц.
Ощий объем всей работы 70-80 страниц
Срок сдачи 15-16 марта.
Стоимость написания работы на русском языке 1500 рублей.
Перевод на французский 3000 рублей.
В библиографии должно быть указано издательство, где были напечатаны книги, материал которых используется в работе. Добавить стилистические средства.
Обязательное наличие сносок по странично.
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