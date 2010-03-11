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Дипломная работа по психологии
Влияние индивидуально-психологических качеств и стиля руководителя на морально-психологический климат в коллективе
объём около 80-90 страниц
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