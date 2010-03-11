Дипломная работа по психологии

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Закрыт6 заявок165 просмотров

Влияние индивидуально-психологических качеств и стиля руководителя на морально-психологический климат в коллективе

объём около 80-90 страниц

15 лет назад
kruchkov
Дмитрий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

GalinaF187
Галина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 отзывов(-3)
15 лет назад
$165
15 дней

Заявки фрилансеров

GalinaF187
Галина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 отзывов(-3)
15 лет назад