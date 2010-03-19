Курсовая работа по Цифровой обработке сигналов

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Завершен3 заявки119 просмотров

Выполнить курсовую работу по Цифровой обработке аудио-видео сигналов.

(вариант 1)

МУ и задачи вышлю на почту.

Срок к 15 марта

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15 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

khashan
51 год
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$50
5 дней
Спасибо, Татьяна за работу! В сроки, всегда на связи. Надеюсь на дальнейшую работу!
Приятно работать с такими заказчиками - в обещанный день оплата, четкая постановка задачи. Рекомендую всем сотрудничать

Заявки фрилансеров

khashan
51 год
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад