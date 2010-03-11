Дипломная психологическая

Нужно написать курсовую, задание на курсовую в прикрепленном файле. Выполнить необходимо до воскресенья. Компания http://www.kontinentstroi.ru/ выбираете какую либо должность с учетом специфики компании и описываете деятельность по ней исходя из задания на курсовую.