Приватный проект для Рева-Михеевой Елены

$20
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Завершен1 заявка125 просмотров

Курсовая на тему Методика и методология иследования в процессе обучения!

30-40 стр 14 шрифт

вступление 1 глава 2 глава литература

15 лет назад
sergindo
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$20
3 дня
Вот это я понимаю люди работают, отличный исполнитель все делает качествено и если есть вопросы исправляет быстро и четко ! Спасибо огромное теперь только у вас проекты буду заказывать!
Работать с Сергеем легко и комфортно, думаешь только о том, чтобы сделать работу как можно лучше, а все остальное приложиться. Очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад