Экспертиза в рекреационн.-турист. деят. (Украинс.)

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Закрыт2 заявки114 просмотров

Тема: Експертиза у рекреаційно-туристичній діяльності

Сторінок: біля 40

Термін здачі: 4 дні з моменту вибору автором

Без практики

Вимоги до оформлення будуть.

Ціна - 800 руб. (оплата вебмані тільки рублями)

Тільки для авторів з України

15 лет назад
Massarius
Наталья 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
19 отзывов

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Нет заявок фрилансеров