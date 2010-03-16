Реферат. География

$10
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Завершен10 заявок284 просмотра

Тема: Экономико-географическая характеристика Японии: особености экономического развития

11 класс. Работу нужно оформить по требованиям института.

15 лет назад
Vladimirton
Владимир 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$8
2 дня
Роботу выполнила отлично!
Отличный заказчик))) рекомендую С уважением, Раиса

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад