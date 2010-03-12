Дипломный проект:"Проект карусельного стелажа"

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки97 просмотров

Выполнить дипломный проект на тему: "Проект карусельного стеллажа для теплицы ботанического сада" . Оставляйте свою почту, скину план работы.

15 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров