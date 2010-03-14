Приватный для Скворцовой Ирины

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Завершен1 заявка132 просмотра

Курсовая работа по Разработке управленческих решений

15 лет назад
BestReferat
Александр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

activelancer
Ирина 
43 года
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня
Новое сотрудничество с Ириной – новые работы неизменно высокого качества! Очень довольны и рекомендуем как ответственного автора!
Александр - отличный надежный заказчик: четкие формулировки заданий и мгновенная оплата. От совместной работы остались только положительные впечатления!

Заявки фрилансеров

activelancer
Ирина 
43 года
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад