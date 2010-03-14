Курсовая: Формирование налогового учета в РФ, теория+практика (задание на практику во вложении HPIM3738. Стоимость 800 руб. Срок 17.03.10
Приватный для Скворцовой Ирины
Курсовая работа по Разработке управленческих решений
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ.ПРОБЛЕМА ГЕНЕТИКИ. ТЕМЫ: 1.СУЩНОСТЬ ЖИВОГО,ЕГО ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ,ЕГО СТРУКТУРНЫЕ УРОВНИ. 2.ПРИНЦИПЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ. 3.ГЕНЕТИКА,ЕЁ ПРОБЛЕМЫ. 4.БИОЭТИКА. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМЕ:( МИНИМУМ 3 ПРИНЦИПА ПО ТЕМЕ) ОДНУ ИЗ ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен15 лет назад
Тема КРИТЕРИИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕРСОНАЛОМ ТРУДА В УСЛОВИЯХ КРЕАТИВНОГО СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ Объем работы 30 стр. Сдать нужно 14 марта.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
Тема: Договор мены, дарения и пожертвования. нужно в курс.работе осветить: 1)договор мены 2) договор дарения 3) договор пожертвования 4) особенности договора дарения или пожертвования с участием публично-правовых образований и их должностных ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен15 лет назад
Выполнить дипломный проект на тему: "Проект карусельного стеллажа для теплицы ботанического сада" . Оставляйте свою почту, скину план работы.Закрыт15 лет назад
- $50
Курсовой проект по гидромеханике Требуется специалист для доработки курсовой работы по гидромеханике Есть первоначальная версия работы и замечания по описательной часть и приложениям. Вышлю весь материал ...Закрыт15 лет назад
Тема: Експертиза у рекреаційно-туристичній діяльності Сторінок: біля 40 Термін здачі: 4 дні з моменту вибору автором Без практики Вимоги до оформлення будуть. Ціна - 800 руб. (оплата вебмані тільки рублями) ...Закрыт15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт15 лет назад
Задание прикрепил. Все предложения только сюда: цена, срок.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад