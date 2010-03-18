Реферат по естествознанию

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Завершен8 заявок180 просмотров

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ.ПРОБЛЕМА ГЕНЕТИКИ.

ТЕМЫ:

1.СУЩНОСТЬ ЖИВОГО,ЕГО ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ,ЕГО СТРУКТУРНЫЕ УРОВНИ.

2.ПРИНЦИПЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ.

3.ГЕНЕТИКА,ЕЁ ПРОБЛЕМЫ.

4.БИОЭТИКА.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМЕ:( МИНИМУМ 3 ПРИНЦИПА ПО ТЕМЕ) ОДНУ ИЗ 4 ТЕМ

15 лет назад
katrin2101
Гость 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$10
2 дня
Быстро и качественно выполнила работу. Спасибо.
Очень довольна сотрудничеством! Четкое задание, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад