Курсовая по оценке бизнеса

Тема: Специфика оценки стоимости финансово неустойчивых кампаний.

С практической главой.

Объём: 25 стр.

Срок: 5-6 дней.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту готовности;

- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;

- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.