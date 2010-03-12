Тема: "Условия приема на работу и порядок заключения трудового договора". Объем не менее 40 стр. по 2 сноски на каждую страницу. Список литературы не менее 30 источников. Дополнительные требования во вложении. Можно использовать уже готовую ...
Курсовая по корпоративным финансам
По приложенному заданию.
Объём: 10 стр.
Срок: 4-5 дней.
Условия выполнения работы:
- оплата по факту готовности;
- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;
- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.
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