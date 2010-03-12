Курсовая работа трудовое право

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Закрыт9 заявок179 просмотров

Тема: "Условия приема на работу и порядок заключения трудового договора". Объем не менее 40 стр. по 2 сноски на каждую страницу. Список литературы не менее 30 источников. Дополнительные требования во вложении. Можно использовать уже готовую работу, главное чтобы все было актуально на данный момент. Жду цену и срок.

15 лет назад
Ovod13
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Ukops
46 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$25
3 дня

Заявки фрилансеров

Ukops
46 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад