Приватный для Хохлова Наталья (natasha541)

$30
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Завершен1 заявка64 просмотра

Курсовая работа по бух учёту с практикой

Задание вышлю исполнителю

срок 15,03 до 24,00 мск

1000 руб

15 лет назад
draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
53 отзыва(-5)

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$30
2 дня
Очередное сотрудничество с Натальей. Только положительные эмоции. Продолжим сотрудничество.
Спасибо Надежде! Готова к сотрудничеству еще.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад