Курсовая бух учет

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен5 заявок145 просмотров

Тема История возникновения бухгалтерского учета

25 листов

плагиат от85%

срок 15,03 до 9,00 мск

Оформление Гост

в заключении выводы

600 руб

15 лет назад
draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
53 отзыва(-5)

Выбранный исполнитель

colombina_1
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$25
2 дня
Марина отличный исполнитель. Работа выполнена бузупречно Удачи на веблансе и хорошиз заказчиков. Спасибо!

Заявки фрилансеров

colombina_1
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад