Дипломная работа

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Закрыт5 заявок177 просмотров

Специальность: дизайнер

Тема: Дизайн-проект. Интерьер квартиры

квартира двухэтажная

Срок: сдача в июне.

требования: формат ватман, А 2, планы этажей квартиры, видовые кадры

письменная часть от 100стр

остальное при дальнейшем рассмотрении заказа

15 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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