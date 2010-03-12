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Дипломная работа
Специальность: дизайнер
Тема: Дизайн-проект. Интерьер квартиры
квартира двухэтажная
Срок: сдача в июне.
требования: формат ватман, А 2, планы этажей квартиры, видовые кадры
письменная часть от 100стр
остальное при дальнейшем рассмотрении заказа
Заявки фрилансеров
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