Оптические устройства, цифровая обработка сигналов

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки131 просмотр

Требуется автор для написания практических работ (решение задач) по предметам оптические устройства и цифровая обработка сигналов. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Контактная информация:

ICQ 406- 194 -503

E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «Оптика, цифровая обработка сигналов»

15 лет назад
Dmitry_Key
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров