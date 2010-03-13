Диплом, сети и системы связи

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки125 просмотров

Специальность: сети сотовой подвижной связи

Тема: LTE - технологии в системах сотовой связи

Объём: 80 страниц + приложения

Срок: 40 дней

15 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров