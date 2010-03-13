Требуется автор для написания практических работ (решение задач) по предметам оптические устройства и цифровая обработка сигналов. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны. Контактная информация: ICQ 406- 194 -503 ...
Теор. часть дипломной по менеджменту
Требования в прикрепленном файле.
Укажите, пожалуйста, цену.
Предложения только в проект.
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