Требуется автор для написания практических работ (решение задач) по предметам оптические устройства и цифровая обработка сигналов. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны. Контактная информация: ICQ 406- 194 -503 ...
Реферат Психофизиология проф. деятельности
Требования в прикрепленном файле.
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Предложения только в проект.
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