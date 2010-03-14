Курсовая работа по Электрике трансп.оборудования

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка88 просмотров

Курсовая работа по дисциплине "Электроэнергетические системы транспортного электрооборудования"

тема: "расчет площади проектируемого участка" (участок нужно придумать самому). На 40 стр. Вопросы в пояснительной записке.

15 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров