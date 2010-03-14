Сделать Курсовую (База данных) Предмет: Информационная безопасность Объем:20-25 страниц все написанов в методичке. там же можно выбрать одну тему из 38 приложенных.
Диплом про Government Relations
Роль и место GR в современном коммуникационном менеджменте организации.
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