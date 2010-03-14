Диплом про Government Relations

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Закрыт6 заявок151 просмотр

Роль и место GR в современном коммуникационном менеджменте организации.

15 лет назад
Leogorn
Леонид 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$180
15 дней

Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад