Дипломная работа по переводоведению

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Здравствуйте, мне необходимо написать дипломную работу по переводоведению на основе моей готовой работы по лингвистике.

Работа должна быть посвящена метафоре и способам ее перевода.

В теоретической части должны освещаться такие вопросы, как: что такое метафора, классификация метафор в русле разных подходов к ее изучению, способы перевода метафор. Теоретическая часть – примерно 20 листов.

В практической части: на материале уже отобранных метафор произвести их анализ (т.е. каким способом каждая из метафор переведена в выделенных лейтмотивах произведения) и сделать выводы по проделанной работе. Практика должна быть больше теоретической части, т.е. 30 листов.

В МОЕЙ ГОТОВОЙ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ ПО ЛИНГВИСТИКЕ("Роль метафоры в выражении идеи романа Иэна Макьюэна "Искупление") освещаются следующие вопросы:

Теоретическая часть: определение метафоры, классификации метафоры, механизм формирования метафоры (30 листов).

Практическая часть: роль метафоры в художественном произведении, роль метафоры в создании чувства вины главной героини романа, роль метафоры в создании лейтмотива любви главных героев (34листа).

Срок сдачи диплома – 23 марта.

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15 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Olga_5
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$150
7 дней
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Olga_5
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад