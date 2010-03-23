Предмет: Финансы Вид работы: Диплом Тема: IPO как инструмент управления собственным капиталом предприятия Объём работы: 70 - 90 стр Антиплагиат: от 80% Срок работы: 15 - 20 дней. Стоимость: ...
Дипломная работа по переводоведению
Здравствуйте, мне необходимо написать дипломную работу по переводоведению на основе моей готовой работы по лингвистике.
Работа должна быть посвящена метафоре и способам ее перевода.
В теоретической части должны освещаться такие вопросы, как: что такое метафора, классификация метафор в русле разных подходов к ее изучению, способы перевода метафор. Теоретическая часть – примерно 20 листов.
В практической части: на материале уже отобранных метафор произвести их анализ (т.е. каким способом каждая из метафор переведена в выделенных лейтмотивах произведения) и сделать выводы по проделанной работе. Практика должна быть больше теоретической части, т.е. 30 листов.
В МОЕЙ ГОТОВОЙ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ ПО ЛИНГВИСТИКЕ("Роль метафоры в выражении идеи романа Иэна Макьюэна "Искупление") освещаются следующие вопросы:
Теоретическая часть: определение метафоры, классификации метафоры, механизм формирования метафоры (30 листов).
Практическая часть: роль метафоры в художественном произведении, роль метафоры в создании чувства вины главной героини романа, роль метафоры в создании лейтмотива любви главных героев (34листа).
Срок сдачи диплома – 23 марта.
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