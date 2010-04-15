Курсовой проект по теории судна

Повторно обратился за помощью Виталию и снова всё сделано качественно и оперативно!!! Виталий идет навстречу клиенту, сроки и стоимости работы обсуждаемы и конструктивны. Очень серьёзное качество в работе, видно, что фрилансер с большим опытом!!! Выражаю благодарность за лояльность к клиенту, поддержку и понимание! Намерен стать постоянным клиентом у Этого специалиста! Заслуженные 10 баллов!!!! С уважением, Константин.