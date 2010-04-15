Курсовой проект по теории судна

$80
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Завершен1 заявка126 просмотров

Курсовой проект по теории судна

Требуется специалист для написания курсовой работы по теории судна

Вышлю весь материал и замечания на почту специалисту.

Объём работы 25-30 листов.

Особые пожелания: все расчёты и пояснения сделать очень подробно и обстоятельно

Срок 20.03.2010 г., по возможности пораньше просил клиент.

Оплата после успешной сдачи работы.

Предложения оставляйте в проекте.

15 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vitus_kor
Кораблев 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$80
5 дней
Повторно обратился за помощью Виталию и снова всё сделано качественно и оперативно!!! Виталий идет навстречу клиенту, сроки и стоимости работы обсуждаемы и конструктивны. Очень серьёзное качество в работе, видно, что фрилансер с большим опытом!!! Выражаю благодарность за лояльность к клиенту, поддержку и понимание! Намерен стать постоянным клиентом у Этого специалиста! Заслуженные 10 баллов!!!! С уважением, Константин.
Очередной проект и ставлю опять 10 баллов. Очень понравилось работать с Константином. Оплата без задержек. Всегда на связи. Выслал все необходимые материалы и задания на почту, так что в процессе работы не возникло проблем и лишних вопросов. Надеюсь продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

vitus_kor
Кораблев 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад