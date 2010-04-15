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Курсовой проект по теории судна
Курсовой проект по теории судна
Требуется специалист для написания курсовой работы по теории судна
Вышлю весь материал и замечания на почту специалисту.
Объём работы 25-30 листов.
Особые пожелания: все расчёты и пояснения сделать очень подробно и обстоятельно
Срок 20.03.2010 г., по возможности пораньше просил клиент.
Оплата после успешной сдачи работы.
Предложения оставляйте в проекте.
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