Диплом по менеджменту

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен5 заявок174 просмотра

Тема: Механизм участия трудового коллектива в прибыли организации. Сделать нужно за полторы недели. Методичка приложена.

15 лет назад
Kabancheg
38 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
23 отзыва

Выбранный исполнитель

Super-botanik
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$140
9 дней
Александр написал отличный диплом, отмеченный хорошим отзывом научного руководителя, отличный исполнитель!Буду обращаться еще!
Спасибо за совместную работу. Рекомендую всем Александра как порядочного человека и надежного заказчика. Александр всегда на связи и моментально оплачивает работу, приятен в общении. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Super-botanik
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад