Создание роботов управления окнами

Реализовать библиотеку предоставляющую инструментарий для

создания роботов управления окнами.Протокол команд для управления

окнами и его потомками.Сетевой интерфейс получения пакетов с командами

посредством протокола HTTPS.Тестовый клиент для демонстрации работы

управления окнами приложений Windows.Тестовый сервер для демонстрации

работы библиотеки.Сервер хранит сценарии которые выполняют при

подключении клиенты.Представление библиотеки в виде Plug-In.Среда

VS2005.

Перечень пунктов пояснительной записки будет уточнен позже. В настоящее время интересует возможность выполнения проекта, сроки и стоимость.