Здравствуйте, мне необходимо написать дипломную работу по переводоведению на основе моей готовой работы по лингвистике. Работа должна быть посвящена метафоре и способам ее перевода. В ...
Создание роботов управления окнами
Реализовать библиотеку предоставляющую инструментарий для
создания роботов управления окнами.Протокол команд для управления
окнами и его потомками.Сетевой интерфейс получения пакетов с командами
посредством протокола HTTPS.Тестовый клиент для демонстрации работы
управления окнами приложений Windows.Тестовый сервер для демонстрации
работы библиотеки.Сервер хранит сценарии которые выполняют при
подключении клиенты.Представление библиотеки в виде Plug-In.Среда
VS2005.
Перечень пунктов пояснительной записки будет уточнен позже. В настоящее время интересует возможность выполнения проекта, сроки и стоимость.
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