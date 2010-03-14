Создание роботов управления окнами

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Реализовать библиотеку предоставляющую инструментарий для

создания роботов управления окнами.Протокол команд для управления

окнами и его потомками.Сетевой интерфейс получения пакетов с командами

посредством протокола HTTPS.Тестовый клиент для демонстрации работы

управления окнами приложений Windows.Тестовый сервер для демонстрации

работы библиотеки.Сервер хранит сценарии которые выполняют при

подключении клиенты.Представление библиотеки в виде Plug-In.Среда

VS2005.

Перечень пунктов пояснительной записки будет уточнен позже. В настоящее время интересует возможность выполнения проекта, сроки и стоимость.

15 лет назад
qwerty1986
Павел 
43 года
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов

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