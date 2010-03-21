Нужна курсовая работа на украинском языке

$15
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Завершен2 заявки165 просмотров

Нужна курсовая работа

Тема курсовой «Особливості особистісного зростання у підлітковому віці»

Требования: 25 страниц чистого текста, содержание,вступление,вывод,литерартура.

Я рассчитываю на 15 wmz

Такой вид работы заказываю впервые по этому, что еще нужно указать незнаю, кого интересует стучите

42два-68два-34пять ,только пишите кто Вы и по какому поводу,обговорим ньюансы.

15 лет назад
mateys
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

izya13
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
15 лет назад
$15
6 дней
Заказывал курсовую работу, все выполнено в указанные сроки даже немного раньше, соблюдены все требования и указания который дал я и методичка:) даже те о которых я вспомнил потом но они уже были учтены (Видимо из за большого опыта работы) в общем доволен работой Ирины на все 200%, адекватный и приятный исполнитель, если нужны будут работы подобного плана буду знать к кому обратится. Все рекомендую.
Очень доволен заказчикам. Предоставил все необходимые данные и методички. Оплатил все в срок и в полном объеме. Рекомендую

Заявки фрилансеров

izya13
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
15 лет назад