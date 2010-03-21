Нужна курсовая работа на украинском языке

Нужна курсовая работа

Тема курсовой «Особливості особистісного зростання у підлітковому віці»

Требования: 25 страниц чистого текста, содержание,вступление,вывод,литерартура.

Я рассчитываю на 15 wmz

Такой вид работы заказываю впервые по этому, что еще нужно указать незнаю, кого интересует стучите

42два-68два-34пять ,только пишите кто Вы и по какому поводу,обговорим ньюансы.