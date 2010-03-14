Диплом "Технологии соц. работы с семьей"

Вид работы Диплом

Предмет/ВУЗ Социальная работа/ РГСУ

Тема Технологии социальной работы с семьей

Срок 19.03.2010 до 18:00 МСК (введение, 1-я теоретическая глава и приложения к ней)

Объем 60-80 стр. весь диплом

Требования к работе Диплом пишем по частям

Необходимо написать пока только введение, и 1-ю главу к диплому

Введение – 3-5 стр. (актуальность, цель, задачи, объект, предмет, теоретико-методологич. база, практич. и теоретич. значимость, степень разработанности проблемы, структура работы и пр.)

Глава 1. Сущность социальных проблем современной семьи

1.1. Типология семей и типы семейных взаимоотношений

1.2. Социальные проблемы отдельных категорий семей

1.3. Специфика социальной работы с семьей в современных условиях

Глава 2. Применение технологий социальной работы с семьей: проблемы и перспективы

2.1. Виды технологий социальной работы с семьей

2.2. Социальная работа с семьей на примере Щигровского межрайонного центра социальной помощи семье и детям

2.3. Авторские технологии (придумать 3 технологии и описать на основании результатов анкетного опроса)

Заключение 3-5 стр. (выводы по работе, решенным задачам и достижению цели)

СИЛ (не старше 2006 года, периодика, электронные ресурсы, обязат. использование спец. учебной литературы по соц. работе)

Приложения необходимо оформить (устав центра, статистич. показатели деятельности Центра, Анкета «Воспитательный потенциал семьи», Отчет о работе Центра)

Стоимость: 1000р

Примечания Антиплагиат не менее 70%. Сноски на литературу внизу под чертой. Оформление по методичке РГСУ (вышлю автору)

Материал вышлю автору (курсовая по данной теме, Анкета, Устав, Отчет, Статистич. данные по Центру).