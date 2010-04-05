Тема диплома: Механизм участия трудового коллектива в прибыли организации. Как и о чем писать указано в методичке. Срок на написание 2 недели. Работа по главам.
Дипломная раб Методика обучения иностранным языкам
Предмет: Методика обучения иностранным языкам
Тема : Использование эвристического образования при обучении монологической речи на уроках китайского языка на среднем этапе обучения.
Срoк сдачи: 30.03.2010
Tип работы: Теоретическая с практикой
Дополнительные требования: Список литературы - не менее 50, в том чисте иностранная литература. оформление -стандартное. Практика на китайском(в случае если не владеете хотя бы по-русски, переведу сам). Хотелось бы узнать точную стоимость и условия. В помощь могу выслать курсовые работы по теме, там примерно 13 источников и практически вся теоретическая часть. Моя проблема в том, что я не знаю, что с этим делать дальше и как все это скомпоновать. Жду ответа.
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