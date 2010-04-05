Дипломная раб Методика обучения иностранным языкам

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Завершен2 заявки127 просмотров

Предмет: Методика обучения иностранным языкам

Тема : Использование эвристического образования при обучении монологической речи на уроках китайского языка на среднем этапе обучения.

Срoк сдачи: 30.03.2010

Tип работы: Теоретическая с практикой

Дополнительные требования: Список литературы - не менее 50, в том чисте иностранная литература. оформление -стандартное. Практика на китайском(в случае если не владеете хотя бы по-русски, переведу сам). Хотелось бы узнать точную стоимость и условия. В помощь могу выслать курсовые работы по теме, там примерно 13 источников и практически вся теоретическая часть. Моя проблема в том, что я не знаю, что с этим делать дальше и как все это скомпоновать. Жду ответа.

15 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Olga_5
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$150
15 дней
Был написан диплом с использованием китайского. редко встретишь качественных исполнителей по такой узко специализированной теме
Владимир - порядочный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Olga_5
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад