Диплом по Инф. системам, разработка сайта

Нужно написать диплом по информационным системам. Тема связана с разработкой веб-представительства. Имеется методичка.

Общая уникальность - от 80%

В работе очень важна практика. Нужно будет разработать веб-представительство компании (просто сайт с каталогом товаров) на основе Joomla.

Написать грамотную теоретическую часть по всем правилам методички.

Так же нужны будут схемы текущий деятельности предприятия в BPWIN.

Ищу грамотного человека, который понимает, что нужно сделать, готов хорошо заплатить за действительно хорошую работу, которая полностью меня удовлетворит.

Заранее благодарен за ваши заявки со стоимостью работ и сроками.