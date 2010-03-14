Диплом по Инф. системам, разработка сайта

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Закрыт5 заявок235 просмотров

Нужно написать диплом по информационным системам. Тема связана с разработкой веб-представительства. Имеется методичка.

Общая уникальность - от 80%

В работе очень важна практика. Нужно будет разработать веб-представительство компании (просто сайт с каталогом товаров) на основе Joomla.

Написать грамотную теоретическую часть по всем правилам методички.

Так же нужны будут схемы текущий деятельности предприятия в BPWIN.

Ищу грамотного человека, который понимает, что нужно сделать, готов хорошо заплатить за действительно хорошую работу, которая полностью меня удовлетворит.

Заранее благодарен за ваши заявки со стоимостью работ и сроками.

Joomla
15 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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