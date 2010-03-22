Реферат по правоведению

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Завершен5 заявок210 просмотров

Тема реферата: Права детей в современной России

Объем работы: 15 - 20 стр., в работе обязательно наличие сносок, введение, заключение.

Оригинальность строго не менее 85%!!!!

Срок сдачи работы: 17.03.2010 до 16.00

Жду предложений по цене!!!!

15 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
Евгения выполнила работу на высоком профессиональном уровне. Все требования были соблюдены. Благодарю за отличную работу!!! Всем рекомендую Евгению как ответственного исполнителя!!!!
Рекомендую Арсения как надежного Заказчика, с которым приятно работать и общаться. Спасибо!

Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад