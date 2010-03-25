Курсовая по психологии 2 курс

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Завершен2 заявки104 просмотра

Предмет: психология

тема: Корпоративные отношения

о чем писать: Понятие корпоративных отношений. КО в россии. КО за рубежом.

требования:

работа должна быть оригинальна не менее 80 % - будет проверяться программой антиплагиат

объем: 30 стр

во введении: задача, актуальность и т.д.

выводы по каждой главе

заключение

список лит-ры: около 20 источников (несколько интернет источников)

сроки (сдача и оплата по частям):

план - 16.03-17.03

1 глава - 18.03

2 глава - 20.03

работа полностью - 22.03

15 лет назад
plom
40 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$30
5 дней
С Виктором приятно работать. Материал для работы был подобран очень хороший, а что для меня особенно важно, введение и заключение составлены грамотно и выдают в нем человека, действительно знающего тематику. 1 вариант работы был прислан гораздо раньше срока, все мои замечания были учтены, коррективы внесены в срок. Был доступен в icq, охотно шел на контакт. Спасибо за отличную работу, я бы обратилась к Вам еще.
Екатерина спасибо за приятное сотрудничество. Оплата точно в срок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству с вами.

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад