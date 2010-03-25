Курсовая по психологии 2 курс

С Виктором приятно работать. Материал для работы был подобран очень хороший, а что для меня особенно важно, введение и заключение составлены грамотно и выдают в нем человека, действительно знающего тематику. 1 вариант работы был прислан гораздо раньше срока, все мои замечания были учтены, коррективы внесены в срок. Был доступен в icq, охотно шел на контакт. Спасибо за отличную работу, я бы обратилась к Вам еще.