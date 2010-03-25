Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить курсовую работу по логистике. Тема – любая из предложенных. Детали в приложенном файле. Крайний срок предоставления готовой работы – 23 марта, 23:00 (МСК). Уважаемые авторы, ...
Курсовая по психологии 2 курс
Предмет: психология
тема: Корпоративные отношения
о чем писать: Понятие корпоративных отношений. КО в россии. КО за рубежом.
требования:
работа должна быть оригинальна не менее 80 % - будет проверяться программой антиплагиат
объем: 30 стр
во введении: задача, актуальность и т.д.
выводы по каждой главе
заключение
список лит-ры: около 20 источников (несколько интернет источников)
сроки (сдача и оплата по частям):
план - 16.03-17.03
1 глава - 18.03
2 глава - 20.03
работа полностью - 22.03
Выбранный исполнитель
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