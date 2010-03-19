Курсовая работа "стратегический менеджмент"

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен5 заявок151 просмотр

Добрый день. Нужна курсовая.

предмет: Стратегический менеджмент управление персоналом.

тема: Влияние кадровой стратегии на работу службы персонала.

срок: 3 дня

15 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$25
3 дня
Выполненной работой остался доволен. будем сотрудничать
Спасибо Владимиру за приятное сотрудничество!!! +100 с уважением, Раиса:)
ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$33
3 дня
Заказал курсовик по стратегическому менеджменту. качественно и в срок.
Владимир - надежный Заказчик, давший четкое задание и оплативший работу в день сдачи. Спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад