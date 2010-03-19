Курсовая налогооблажение

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Завершен4 заявки125 просмотров

Дисциплина: Налогооблажение

тема: Состав принципов налогооблажения и их правовое закрепление.

оформление : Стандартное

срок: 3 дня

15 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

StDutch
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-1)
15 лет назад
$10
3 дня
Выполнил работу за минимальные сроки и недорого.
Корректный, адекватный заказчик для продуктивного сотрудничества, все четко и честно!

Заявки фрилансеров

StDutch
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-1)
15 лет назад