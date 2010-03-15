Реферат по информатике

Количество положительных отзывов говорят о хорошей репутации заказчика, но у меня впечатление от сотрудничества с Сергеем осталось отрицательным. На задание было ТЗ и работа оплачена в полной мере, но после отправки готовой работы на указанный в профиле e-mail заказчик в течение 3 дней не отвечал на сообщения, хотя они значились прочитанными, все это время держа меня в неведении по поводу получения им работы и сроков оплаты.