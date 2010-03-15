Реферат по информатике

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Закрыт5 заявок167 просмотров

Требования в прикрепленном файле.

Укажите, пожалуйста, цену.

Предложения только в проект.

15 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

dorekv
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Количество положительных отзывов говорят о хорошей репутации заказчика, но у меня впечатление от сотрудничества с Сергеем осталось отрицательным. На задание было ТЗ и работа оплачена в полной мере, но после отправки готовой работы на указанный в профиле e-mail заказчик в течение 3 дней не отвечал на сообщения, хотя они значились прочитанными, все это время держа меня в неведении по поводу получения им работы и сроков оплаты.

Заявки фрилансеров

dorekv
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад