Отчет по практике в городском отделе образования

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Направление работы: Программирование

Предмет: информатика

Тема или краткое описание работы: архитектура эвм на уроках информатики в школе

Срoк сдачи: 21.03.2010

Вид работы: Отчет по практике

Tип работы: Теоретическая с практикой

Дополнительные требования: Преддипломная практика в городском отделе образования города гая

15 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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