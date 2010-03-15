Дипломная работа

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки399 просмотров

* Специальность – Юриспруденция

* Тема работы –Самовольный захват земель

* Срок исполнения : срочно!!!

* Оформление – стандартное

* Объём ~ 70стр.

* Антиплагиат – от 75%

*Все дорработки и исправления после проверки преподователем бесплатно.

*Выполнение работы строго по плану

15 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$150
30 дней

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад