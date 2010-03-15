Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.
Диплом (Бух. учет)
Предмет: Бухгалтерский учет
Вид работы: Диплом
Тема: Электронная отчетность контроль за ее формированием и представлением
Объём работы: 50 - 70 стр
Антиплагиат: от 80%
Срок работы: 15 - 20 дней.
Стоимость: 4000 руб.
Форма оплата: электронные платежи
Оплата: по частям
Это использование фирм спецоператоров (Контур-Экстер, ТаксКом и т.д.) по средствам которых производится отправка бухгалтерской и налоговой отчетности через интернет.
"Скилет" плана:
1. Понятие
2. Классификация видов
3. Отличия друг от друга
4. Сферы применения
5. Уровень развития в России
6. Вывод.
Заявки фрилансеров
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