Диплом (Бух. учет)

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Предмет: Бухгалтерский учет

Вид работы: Диплом

Тема: Электронная отчетность контроль за ее формированием и представлением

Объём работы: 50 - 70 стр

Антиплагиат: от 80%

Срок работы: 15 - 20 дней.

Стоимость: 4000 руб.

Форма оплата: электронные платежи

Оплата: по частям

Это использование фирм спецоператоров (Контур-Экстер, ТаксКом и т.д.) по средствам которых производится отправка бухгалтерской и налоговой отчетности через интернет.

"Скилет" плана:

1. Понятие

2. Классификация видов

3. Отличия друг от друга

4. Сферы применения

5. Уровень развития в России

6. Вывод.

15 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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