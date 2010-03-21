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Отчет по практике
Предмет: информатика
Тема или краткое описание работы: архитектура эвм на уроках информатики в школе
Срoк сдачи: 21.03.2010
Вид работы: Отчет по практике
Tип работы: Теоретическая с практикой
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